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Національний проєкт «Українська пісня 2020» оголосив прийом заявок від виконавців

Ольга Денисяка

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Стартував прийом заявок на телепроєкт «Українська пісня/ Ukrainian Song project 2019», який відбудеться 15 серпня на Арені Львів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Цього року вп’яте відбудеться проєкт «Ukrainian Song Project / Українська пісня 2020». Відтак організатори обіцяють, що ювілейний проєкт буде ще масштабнішим та яскравішим. І допоки Ukrainian Song Project готується до оприлюднення імен перших хедлайнерів, оргкомітет оголосив про старт прийому заявок від молодих виконавців та гуртів. За результатами відбору, десятьом переможцям пощастить вийти на грандіозну стадіонну сцену разом із ТОП-зірками українського шоу-бізнесу.

Прийом заявок триватиме до 1 травня 2020 року. Аби подати заявку, слід заповнити Анкету за посиланням.

Вимоги до сольних виконавців та музичних колективів:

  • до розгляду приймаються виключно пісні українською мовою (кавер-версії відомих чи маловідомих пісень не будуть розглядатися);
  •  учасником проєкту може стати представник будь-якої країни світу;
  • відбір музичних композицій відбуватиметься у таких жанрах: популярна музика (тріп-хоп, електро, техно-поп, даб-хаус), танцювальна  музика (джангл,  драм’н’бас, грув, діп-хаус, ембіент, транс, техно, хардкор, рейв, реп, хіп-хоп, ультра-диско), рок-музика (хард-рок, поп-рок, інді-рок, кантрі-рок, рок-н-рол, фолк-рок, симфонічний рок та ін), акустична музика та ін.

Детальніше про умови участі можна дізнатись за посиланням.

«Ми щоденно готуємося до ювілейного шоу. Проєкт буде багатий на сучасні рішення – світло, оформлення, візуалізація, 3D-мапінг. Це буде грандіозне дійство, і українські артисти, які готові брати участь у цьому проєкті, уже зараз творять свою музику спеціально для Ukrainian Song Project», – розповідає засновник та генеральний продюсер Національного проєкту «Українська пісня» Тарас Курчик.

П’ятий рік поспіль Національний проєкт «Ukrainian Song Project / Українська пісня» відбувається за підтримки громадського діяча Ігоря Васюника.

Квитки на «Ukrainian Song Project 2020» на «Арену Львів» 15 серпня доступні за посиланням.

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