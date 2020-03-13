Колишній студентський мер Львова збудує житло на Малоголосківській

У Львові продовжують забудовувати вул. Малоголосківську. Найближчим часом тут зведуть зведуть будинок, одна із секцій якого матиме 14 поверхів, інша – 9 поверхів, а також нежитлові приміщення. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 13 березня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію на спорудження багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській отримали Ігор Марковський та ТзОВ «Будівельна компанія «Глобус-М2020».

Будівництво вестимуть біля вже зведеного ЖК «Делюкс», по сусідству розташована також Українська академія друкарства.

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Проєкт складається із двох житлових секцій на 14 і 9 поверхів (51,98 і 37 м відповідно) та 2-поверхових нежитлових приміщень (9 м).

Майбутнє житло спорудять на двох земельних ділянках загальною площею 0,3 га, які входять в зону Ж-3 – зону багатоповерхової житлової забудови відповідно до розробленого детального плану території. Своїм рішенням виконком дозволив забудувати землю на 31%.

Зазначимо, що район Під Голоском і вул. Малогосківську зокрема зараз активно забудовують житлом. Під час засідання виконавчого комітету радник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач визнав, що ситуація тут є складною, але запевнив, що Ігор Марковський та ТзОВ «Будівельна компанія «Глобус-М2020» передадуть у комунальну власність приміщення площею 250 м кв, а також долучаться до прокладення дороги.

«У нас є план-схема мікрорайону Під Голоском, у якій поділені ділянки між забудовниками і дороги, які вони мають збудувати. Треба бути відвертим, ситуація є непроста. Є недобросовісні забудовники, а саме ці мають передати місту приміщення площею 250 м кв, також вони зголосилися взяти участь у будівництві великої частини дороги. Попередньо ми погодили, що це буде одна з ділянок, яка дозволить пробити дорогу до вулиці Під Голоском і суттєво покращить дорожню доступність для людей, які вже там придбали житло», – наголосив Любомир Зубач.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія «Глобус-М2020» існує з лютого 2019 року. Її кінцевим бенефіціарним власником є 24-річний львів’янин Руслан Сагановський (йому належить 80%).

Іншими 20% «Глобуса-М2020» володіє АТ«Магістрат інвест», засновником якого є будівельна компанія «Глобус буд плюс».

У 2016-2017 роках Руслан Сагановський був студентським мером Львова та позаштатним радником мера Андрія Садового. У січні минулого року він також подавався на посаду у Секретаріат Кабміну. Тоді у декларації він вказував, що працює у ПрАТ «Туристична фірма “Львів-Супутник”».

За даними порталу Посіпаки.info, Руслан Сагановський був помічником народної депутатки України VIII скликання (2014-2019) Оксани Білозір.