Громадська організація реконструює чотири будинки в зоні ЮНЕСКО

ГО «Український стартап» із другої спроби таки отримала дозвіл на реконструкцію чотирьох будинків на вул. Гуцульській під багатофункціональний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 13 березня, видав виконавчий комітет міськради Львова. Про це повідомляє Львівський портал.

ГО «Український стартап» затвердили містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинків № 11-А, 15, 17, 19 на вул. Гуцульській під багатофункціональний комплекс.

Що саме у ньому з’явиться після реконструкції, наразі не відомо, однак у рішенні вказано, що цей комплекс призначений для обслуговування громадської організації.

Зазначимо, що вперше ГО «Український стартап» зверталась у мерію за дозволом на реконструкцію п’ятьох будинків на вул. Гуцульській влітку 2019 року. Однак тоді виконком відмовив у видачі містобудівної документації. Причиною цьому було те, що власники приміщень своєї згоди на такі роботи тоді не надали.

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Як розповідала директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, загальна площа п’ятьох будинків на вул. Гуцульській становить близько 3000 м кв. Власником чотирьох із них є Мінекономрозвитку, ще одного – Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем.

Тепер ж мерія погодила громадській організації реконструкцію не п’ятьох, а чотирьох триповерхових будинків. Вони не є пам’ятками архітектури, однак розташовані на території, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Будівельні роботи у цій зоні є обмеженими.

Своїм рішенням виконком встановив, що після реконструкції висота будинків має залишитися незмінною. Втім на візуалізації видно, що в даху будинків облаштують додатковий четвертий поверх та встановлять вікна.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, громадська організація «Український стартап» існує з 2016 року, зареєстрована на вул. Гуцульській, 21. Її засновниками є Уляна Кадиляк та Роман Романівка. Останній також є власником фірми «Ексіто-Львів», яка веде готельну діяльність, і керівником Ротарі клубу «Львів-Леополіс».

Чим саме займається ГО «Український стартап» Львівському порталу з’ясувати не вдалося.