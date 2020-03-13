ДТП на Жовківщині: один загиблий, четверо постраждалих

У п’ятницю, 13 березня, на Жовківщині автомобіль «Мерседес» злетів з дороги та перекинувся на дах. В результаті аварії загинув 18-річний водій, а четверо пасажирів отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько першої години ночі у селі Малехів 18-річний водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії водій «Мерседеса» помер на місці події. Ще четверо пасажирів легковика – троє дівчат віком 18 та 19 років та 18-річний хлопець – травмовані. Їх госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.