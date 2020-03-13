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Дощ із мокрим снігом: у суботу в Львові похолоднішає

Соломія Головіна

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У суботу, 14 березня, у Львові обіцяють дощ з переходом у мокрий сні та до 5 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як попереджає Регіональний центр з гідрометеорології, у суботу по місту Львову очікується невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 3 – 5° тепла.

Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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