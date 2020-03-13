Біля Львова насмерть збили невідомого пішохода

Вночі, 13 березня, на об’їзній дорозі Львова водій автомобіля Ford Transit насмерть збив пішохода. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась близько 04:40 год. на Західному об’їзді Львова.

Попередньо відомо, що водій автомобіля Ford Transit, 40-річний мешканець Перемишлянського району, збив пішохода віком близько 30-40 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особу загиблого чоловіка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальна санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.