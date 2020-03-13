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Академію сухопутних військ відвідали американські курсанти

Ольга Денисяка

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Впродовж тижня у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з ознайомчим візитом перебували курсанти Військової академії США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

Відвідуючи український військовий виш, вихованці легендарної військової освітньої установи США ознайомились зі специфікою підготовки офіцерів для Збройних Сил України, навчально-матеріальною базою та соціально-побутовою інфраструктурою Академії, побували на низці занять, зокрема взяли участь в English Speaking Club (Клуб вивчення англійської мови), де поспілкувались з українськими курсантами та їхніми викладачами.

Окрім того, американські кадети мали нагоду відвідати культурні та історичні пам’ятки Львівщини, оглянути музеї та об’єкти історично-архітектурної спадщини міста.

Особливо позитивне враження, зі слів кадетів, справила дисциплінованість їхніх українських колег, а також якість харчування в українській Академії. Також вони окремо відзначили можливості з розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів ЗС України.

Адже, на відміну від Вест-Пойнта, у Національній академії сухопутних військ курсанти можуть з перших днів навчання виконувати обов’язки командирів відділень та заступників командирів взводів – командирів навчальних груп.

Фото: Академія сухопутних військ

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