В обмінниках Львова євро здолало позначку 30 гривень

Національний банк відчутно послабив офіційний курс гривні. Станом на 12 березня американська валюта подорожчала на 31 копійку – до позначки 25,62 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро впав на 25 копійок і встановлений на рівні 29.04 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 25.80 грн (+40 коп.), а купують по 26.80 грн (+50 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 28.90 (+40 коп), а продають по 30.05 грн (+55 коп.).

Злотий по 6.50 – 6.80 грн відповідно.