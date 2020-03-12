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В Академії сухопутних військ відкрили інтерактивний клас англійської мови

Вероніка Рой

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У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відкрили інтерактивний клас з вивчення англійської мови на кафедрі іноземних мов та військового перекладу вишу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

Як повідомляється, під час візиту делегації Збройних сил Королівства Данія до військового навчального закладу данська сторона передала необхідне обладнання для відкриття класу англійської мови.

Як розповів начальник кафедри іноземних мов та військового перекладу полковник Денис Каменцев, клас включає 16 робочих місць, які обладнані комп’ютерами, відеокамерами та навушниками. До цього в комплект входить смарт-борд або «розумна дошка», багатофункціональний копіювальний пристрій та спеціалізоване програмне забезпечення італійської компанії «Нібелунг».

«Це все в сукупності дає можливість підвищити якість проведення занять, проводити тренінги курсантів і офіцерів, які прибувають до нас на мовні курси. Тепер викладач зі свого комп’ютера може розділяти групу на мікрогрупи. Вони можуть виконувати різні завдання, тести, переглядати відео, спілкуватися. Без цієї техніки робити це все одночасно було б майже неможливо», – зауважив полковник Денис Каменцев.

Як зауважив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, вивчення іноземної мови для навчального закладу має пріоритетне значення.

«Ми можемо мати зброю, техніку, різні матеріальні засоби. Можемо воювати, але якщо ми не будемо розуміти один одного, то ми не виконаємо поставлених завдань. Вивчення іноземної мови для нас має пріоритетне значення. Це один з головних критеріїв нашої сумісності з військовослужбовцями країн-членів НАТО. Ми дякуємо Данії за цю підтримку і партнерські взаємини впродовж тривалого часу», – додав Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ

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