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Українська юніорка стала чемпіонкою Європи з біатлону

Андрій Котенський

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Щасливим видався другий змагальний день юніорського чемпіонату Європи для збірної України! Лідер команди Катерина Бех повторила успіх минулорічного чемпіонату світу, вигравши золото в спринті! Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України, передає кореспондент Львівського порталу.

 

З перших метрів дистанції наша спортсменка включилася в роботу, показуючи графік, який можна порівняти зі швидкостями лідерів. А після чистої стрільби лежачи Бех окупувала першу позицію, яку так і не віддала аж до фінішу! Не завадив навіть промах на другому рубежі, адже коло штрафу Катя з легкістю компенсувала на дистанції.

За українкою Бех фінішувала француженка Лаура Боко і росіянка Анастасія Шевченко.

Завтра на Юніорському чемпіонаті Європи день відпочинку, після чого в суботу заплановані змішана естафета і одиночний мікст.

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