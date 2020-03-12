Українська юніорка стала чемпіонкою Європи з біатлону

Щасливим видався другий змагальний день юніорського чемпіонату Європи для збірної України! Лідер команди Катерина Бех повторила успіх минулорічного чемпіонату світу, вигравши золото в спринті! Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України, передає кореспондент Львівського порталу.

З перших метрів дистанції наша спортсменка включилася в роботу, показуючи графік, який можна порівняти зі швидкостями лідерів. А після чистої стрільби лежачи Бех окупувала першу позицію, яку так і не віддала аж до фінішу! Не завадив навіть промах на другому рубежі, адже коло штрафу Катя з легкістю компенсувала на дистанції.

За українкою Бех фінішувала француженка Лаура Боко і росіянка Анастасія Шевченко.

Завтра на Юніорському чемпіонаті Європи день відпочинку, після чого в суботу заплановані змішана естафета і одиночний мікст.