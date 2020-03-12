Поляк незаконно віз в Україну гелікоптер

У пункті пропуску «Краківець» на в’їзді в Україну затримали вантажівку «Рено» із гелікоптером. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними відомства, гелікоптер Мі-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тисяч доларів США, іноземець мав доставити у Бердичів.

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Однак під час заходів прикордонно-митного контролю з’ясувалося, що на товари, які віз громадянин Польщі, були відсутні дозвільні документи.