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Обласні депутати збираються продати вісім приміщень у центрі Львова

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада у четвер, 12 березня, під час пленарного засідання сесії затвердила перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом аукціону. Список складається із 8 приміщень у центрі Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Отож, Львівська облрада виставить на продаж 8 об’єктів у Львові за такими адресами: пр. В.Чорновола, 45а (площа – 339,1 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 37,4 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 42,5 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 5 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 403 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 28,9 кв м), вул. М. Вороного, 3 (площа – 95 кв м), вул. В. Винниченка, 12 (67,7 кв м).

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