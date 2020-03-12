Обласні депутати збираються продати вісім приміщень у центрі Львова

Львівська обласна рада у четвер, 12 березня, під час пленарного засідання сесії затвердила перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом аукціону. Список складається із 8 приміщень у центрі Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Отож, Львівська облрада виставить на продаж 8 об’єктів у Львові за такими адресами: пр. В.Чорновола, 45а (площа – 339,1 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 37,4 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 42,5 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 5 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 403 кв м), вул. Городоцька, 2 (площа – 28,9 кв м), вул. М. Вороного, 3 (площа – 95 кв м), вул. В. Винниченка, 12 (67,7 кв м).