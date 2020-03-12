На кордоні з Польщею затримали львів’янина зі зброєю та набоями

У середу, 11 березня, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили в автомобілі львів’янина зброю та набої. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Як повідомляється, під час поглибленого огляду автомобіля Land Rover було виявлено травматичний пістолет «Вій» калібру 9 мм та набої до нього. Жодних дозвільних документів на перевезення зброї через кордон 52-річний львів’янин не мав. Відтак про це прикордонники проінформували працівників Нацполіції.

У ще одного українця, що прямував до Польщі, виявили із собою ніж. Зброю знайшли правоохоронці під час огляду його автомобіля в пункті пропуску «Шегині». Ніж було вилучено представниками Нацполіції.

Фото: прикордонники