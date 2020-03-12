Львівська філармонія вводить обмеження на період карантину

У Львівській національній філармонії у період карантину, із 12 березня по 3 квітня, події відбуватимуться згідно із запланованим розкладом, проте менш масштабно: допустима кількість відвідувачів – 200 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської філармонії.

У Філармонії для забезпечення санітарно-епідеміологічних норм дотримуються низки обов’язкових правил, згідно із законодавством.

Усі потенційні відвідувачі, за бажання, можуть повернути квитки у касі чи на сайті купівлі, також можна здійснити заміну квитків на концерти, що відбуватимуться пізніше.

Адміністрація закликає бути відповідальними щодо себе та рідних, стежити за своїм самопочуттям та не наражати на небезпеку інших. Рекомендується утриматися від відвідин концертів людям похилого віку, студентам, а також людям, що належать до груп ризику.