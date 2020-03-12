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Львів’янин пробіжить 747 кілометрів областю із прапором України в руках

Вероніка Рой

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Львів’янин Ярослав Козак розпочав незвичний пробіг: за 23 дні він пробіжить Львівщиною із українським стягом понад 747 кілометрів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Пробіг присвячений 30-ій річниці підняття українського національного прапора над Львівською міською ратушою 3 квітня 1990 року.

Ярослав Козак пробіжить дорогами 13 районів Львівської області: Жовківського, Сокальського, Радехівського, Золочівського, Перемишлянського, Жидачівського, Стрийського, Сколівського, Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського.

Пробіг розпочався 12 березня о 10.00 год. і закінчиться 3 квітня о 12.00 год. на пл. Ринок у Львові. Відповідно до програми пробігу, кожного дня фініш о 18.00 год. і старт о 9.00 год. буде у центральній частині відповідних населених пунктів. Протягом дня пробіг буде здійснюватися відрізками 10−15 км, під час яких відбуватимуться зустрічі з громадськістю, збір коштів на лікування бійців АТО, відвідування визначних історичних місць.

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