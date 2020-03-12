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Генконсульство Польщі у Львові призупинило прийом

Андрій Котенський

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Генеральне консульство Республіки Польща у Львові призупиняє прийом громадян, за винятком невідкладних обставин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генконсульства Польщі у Львові.

 

Як інформує генконсульство, з 12.03.2020 року до відміни розпорядження, встановлено наступний режим роботи деяких відділів:

1) Відділ Карти Поляка тимчасово призупиняє прийом осіб, котрі подають заяви на отримання першої Карти поляка. Особи, котрі подають заяви на продовження дії Карти поляка, будуть прийматись щочетверга з 9.00 до 14.00 год. Особи, що були зареєстровані для подання заяв на 16 та 18 березня, зможуть це зробити в інший період. Видавання Карт поляка відбуватиметься щочетверга з 9.00 до 14.00 год.

2) Відділ з юридичних питань та консульської допомоги призупиняє прийом осіб. Прийом відбуватиметься виключно у невідкладних та нещасних випадках, які вимагатимуть втручання або допомоги консула.

3) Відділ Полонії призупиняє організацію зустрічей на території установи та участь у заходах на території Львівського консульського округу.

Як відомо, 12 березня у Польщі померла перша пацієнтка, заражена новим коронавірусом. Влада Польщі готується оголосити стан епідемічної загрози через пандемію.

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