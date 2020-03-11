У МОН запропонували нові форми навчання в ПТУ

Учні закладів професійної освіти зможуть використовувати всі види інституційної форми навчання – денну, вечірню, заочну, дистанційну та мережеву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляються у відомстві, це дозволить учням будувати індивідуальну освітню траєкторію залежно від потреб, а також гнучко поєднувати теоретичне навчання з практичним на виробництві чи в іншому закладі.

«Зараз у закладах профосвіти застосовують елементи всього трьох видів інституційної форми – заочної, вечірньої та дистанційної. Адже тільки для них частково виписана нормативка. Водночас ми пропонуємо вчитися за мережевою формою, але інструменти, які б дозволяли її повноцінно застосовувати, відсутні… Зараз ми пропонуємо базу, яка дозволить використовувати всі способи для навчання за інституційною формою, а ще – за дуальною», – розповів заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

У МОН пояснили, що денна форма передбачає постійну взаємодію учня з викладачем. Обираючи денне навчання, учень постійно відвідує заклад за розкладом і опановує професію за навчальним планом. Натомість вечірня форма є більш гнучкою і дозволяє скоротити час перебування у профтеху: теоретичний матеріал учень може засвоювати самостійно, а практичний – у закладі або на підприємстві.

Навчання на заочній формі, як поснюютюь у МОН, покладає на учня відповідальність за самостійне опанування більшої частини теоретичного матеріалу. Термін навчання на заочній формі може бути не меншим, ніж за денною формою.

Щодо дистанційної форми навчання, то її пропонувати заклад профосвіти може за умови, коли має достатньо матеріально-технічних ресурсів та викладачів. Водночас дистанційне навчання у закладі може поєднуватися з іншими формами: частину матеріалу учень опановує самостійно або на підприємстві, далі – через дистанційну роботу з викладачем закладу.

Мережева форма навчання передбачає те, що учні можуть навчатися у кількох закладах одночасно. Так, один з них – заклад профосвіти – є базовим, інший – підприємство, виробництво або заклад освіти – додатковим. Перед стартом навчання всі учасники мають укласти договір, де б чітко зазначалися права та обов’язки кожної сторони. Після завершення навчання базовий заклад профосвіти проводить кваліфікаційну атестацію учнів та видає диплом.