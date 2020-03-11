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Прикордонники затримали контрабанду медичних масок

Вероніка Рой

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Прикордонники Львівського загону виявили в автомобілі українця понад 10 тисяч контрабандних марлевих та одноразових медичних масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

У пункт пропуску «Устилуг», що у Волинській області,  прибув автомобіль марки «Фольксваген» української реєстрації. Прикордонники Львівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.

Під час перевірки було виявлено виготовлені тайники – подвійне дно багажного відділення автомобіля. Там знаходились 10 653 марлевих та одноразових медичних масок. Загальна вартість товару склала майже 356 тисяч гривень.

Виявлений товар та автомобіль було вилучено.

У пресслужбі ДПСУ повідомили, що нещодавно таку ж контрабанду виявили на кордоні у Закарпатській області. Так, поблизу кордону з Румунією, прикордонники виявили більше 3,5 тисяч масок. Їх незаконно намагалися переправити через ділянку «зеленого» кордону.

Фото: прикордонники

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