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На Донбасі загинули троє українських військових, ще дев'ять – поранені

Вероніка Рой

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У вівторок, 10 березня, у зоні Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів троє українських захисників загинуло, ще дев’ятеро отримали поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

Як повідомляється, противник обстріляв позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, помічена робота снайперів.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ». На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Також противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
У результаті влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, у результаті ворожих обстрілів позицій ООС один військовослужбовець загинув та ще один отримав бойове травмування.

З початком 11 березня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

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