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Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші компанії місяця

Соломія Головіна

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Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній за лютий. Так, 89% рейсів українських та 87,3% іноземних авіакомпаній виконано вчасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Як зазначається, загалом українськими авіакомпаніями було виконано 2929 рейсів, з яких 89% вчасно.

На першому місці за результатами лютого опинилася «Роза вітрів – 92,7% рейсів без затримок. Далі –  МАУ (91,6%), «Мотор Січ» (90,4%), «Джоніка» (84,6%), «Sky Up» (81,9%), «Azur Air Ukraine» (79%), «Браво» (50%).

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Що стосується іноземних авіакомпаній, то вони виконали згідно з графіком  87,3%.

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