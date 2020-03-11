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Мешканці майже ста вулиць у Львові залишаться без води. Перелік

Наталя Дуляба

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У четвер, 12 березня, через ремонти на мережах мешканцям 85 вулиць у Львові тимчасово призупинять подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Зі самого ранку 12 березня на вул. Шевченка – Залізничній почнуть переврізку новозбудованого водопроводу. Відтак із 09:00 до 18:00 год. води не матимуть жителі таких вулиць:

Бортнянського, Комарова, Ясна, Залізнична, О. Степанівни, М. Вовчка, Бр. Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Перова, Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнакієва, Золота, Єрошенка, Залізнична, Квітки-Основ’яненка, Городоцька, 44-110; 85-151, Бандери, Матейка, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченка, 2-164; 11-115, Пстрака, Хорватська, Голубовича, Вернигори, Декарта, Морозенка, Головацького, Яцкова, Татарбунарська, Моринецька, Яворівська, Кирилівська, Гуні, Турянського, Скляна, Сосенка, Хорватська, Шведська, Магазинова, Гушалевича, Чоловського, Щекавицька, Кооперативна, Коротка, Стародубська, Перова, Сєченова, Шептицьких, Війтовича, Меретина, Ангеловича, Шептицького, Карпінського, Архітекторська, Бібліотечна, Професорська, Технічна, Рилєєва, Новаківського, Устияновича, Тобілевича, Чернівецька, Затишна, Чупринки, Мельника, Васильківського, Героїв УПА, Опільського, Горської, Сар’яна, Федьковича, Антоновича, 4-48; 7-37, Русових, Старицького, Єфремова, Новий Світ, Глибока, Політехнічна

Також у четвер комунальники замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу на вул. Княгині Ольги, 98-100. Тому з 09:00 до 19:00 год. без води залишаться жителі вул. Княгині Ольги, 98-100; 7-25 та вул. Балтійська, 21, 23.

«Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. На час проведення ремонтних робіт і промивки просимо зробити необхідний запас води», – кажуть у «Львівводоканалі».

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