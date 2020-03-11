Львів’янин вдарив в обличчя дівчину за відмову познайомитись

У середу вранці, 11 березня, у мікрорайоні Рясне-1 45-річний львів’янин вдарив в обличчя дівчину, котра відмовилася з ним познайомитися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Про інцидент близько 6 год. ранку патрульних повідомила сама постраждала. Дівчина розповіла, що, чекаючи на автобус на вулиці Шевченка, що в мікрорайоні Рясне-1, до неї підійшло двоє невідомих чоловіків. Вони почали образливо чіплятися, висловлюючись нецензурними словами. Також мали намір познайомитися.

Патрульні почали обстежувати прилеглі території і неподалік від місця події побачили чоловіка, який збігався з описом заявниці. Поліцейські зупинили його, ним виявився 45-річний львів’янин. Чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції для з’ясування усіх обставин. Згодом потерпіла опізнала зловмисника.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність – умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін до двохсот годин чи виправними роботами на термін до одного року.

Фото: патрульна поліція Львівщини