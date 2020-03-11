Із озера на Яворівщині витягували затонулий автомобіль. Водій врятувався

Сьогодні, 11 березня, під смт Шкло, що на Яворівщині, надзвичайники витягували із озера затонулу автівку. Водія у салоні не виявили, йому вдалося врятуватись самотужки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Про затонулий в озері автомобіль у Службі порятунку «101» дізнались орієнтовно о 09:40 год. На місце події негайно виїхали рятувальники.

З’ясувалось, що машина впала у воду і перебувала на відстані 7-10 м від берега. У її салоні нікого не виявили, адже водій зумів врятуватися самостійно. Чоловіка із переохолодженням госпіталізували у Новояворівську районну лікарню.

Автівку із дна озера діставали чотири надзвичайники у спецкостюмах, до робіт також залучили човен та іншу техніку.

Фото: ДСНС