В обмінниках Львова різко дорожчає валюта

Національний банк відчутно послабив офіційний курс гривні. Станом на 10 березня американська валюта подорожчала на 18 копійок – до позначки 24,92 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро впав на 54 копійки і встановлений на рівні 28.23 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро ще більше подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 25.10 грн (+55 коп.), а купують по 25.75 грн (+65 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 28.20 (+60 коп), а продають по 29.20 грн (+90 коп.).

Злотий по 6.45 – 6.68 грн відповідно.