У Галицькому районі продають складське приміщення

Мерія Львова виставила на аукціон складське приміщення на вулиці Л. Мартовича, 12. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На торги виставили приміщення загальною площею 24 кв. м. Стартова ціна (з ПДВ) для продажу – 251 880 грн. Розмір гарантійного внеску – 25 188 грн без ПДВ.

«Приміщення розташоване в цоколі 3-поверхового цегляного житлового будинку, що входить в рядову забудову вулиці Л. Мартовича та має окремий вхід. Стан – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 27 березня. Детальніша інформація – за посиланням.

Фото: ЛМР