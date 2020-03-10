У 2019 році в Україні на залізниці загинуло понад 330 осіб

У 2019 році на залізниці в Україні загинуло 334 осіб. У той же час травмовано було 527 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АТ «Укрзалізниця».

Як повідомляється, загальна кількість травмувань громадян на об’єктах залізничного транспорту має тенденцію до зменшення.

«… У 2019 році сталося 527 випадків травмувань (людей, – ред.), із яких 334 (випадки, – ред.) – зі смертельними наслідками. Серед них 490 наїздів рухомого складу, із яких 322 смертельні», – йдеться у відповіді на запит журналістів.

Повідомляється, що за 2019 рік 127 людей загинуло через наїзд пасажирських поїздів, 49 – через наїзд приміських електро- та дизельних поїздів, а ще 146 людей загинуло внаслідок наїзду вантажних поїздів.

«Найчастіше причинами наїзду рухомого складу є перехід колій не у встановленому місці, ходіння коліями та ігнорування попереджувальних і заборонних сигналів через користування навушниками», – зазначили в Укрзалізниці.

Також в АТ додали, що всі випадки травмувань сталися не з вини Укрзалізниці, а через порушення громадянами правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту.

Зазначається, що кількість травмувань громадян на об’єктах залізничного транспорту має тенденцію до зменшення – у 2018 році було зареєстровано 580 випадків травмувань і загинуло 338 людей. Зокрема, через наїзд рухомого складу загинуло 324 людини.