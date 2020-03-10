З нагоди 155 років із дня першого публічного виконання Державного Гімну України 10 березня у Львові на площі Ринок заспівали гімн України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Участь у заході взяли студенти, школярі, представники громадських організацій, влади, духовенства, всі охочі містяни й гості Львова.

«Цей захід став для львів’ян уже традиційним і символічним, адже спільне виконання Гімну засвідчує, що ми єдині у своїй любові до рідної країни. У словах Гімну закладена незламна сила духу, яка долає усілякі перешкоди, підносить дух у боротьбі за свободу. Єдність львів’ян стає добрим прикладом соборності для всієї України», – зазначають в управлінні внутрішньої політики ЛМР.

Довідково:

Створення гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло Вербицький. Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі – під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

Статус Державного Гімну Незалежної України вірш Чубинського, покладений на музику Вербицького, отримав 15 січня 1992 року.

Фото: ЛМР