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На Миколаївщині дитина випала із третього поверху

Наталя Дуляба

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В понеділок, 9 березня, в одному зі сіл Миколаївського району із третього поверху будинку випала 3-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, інцидент стався орієнтовно о 13:30 год. Трирічна місцева мешканка випала з балкону квартири, розташованої на третьому поверсі будинку, у якій вона проживає разом зі своєю 39-річною матір’ю.

Внаслідок падіння дитина отримала важкі травми, її госпіталізували у реанімацію.

«Під час перевірки поліцейські з’ясували, що дитина залишалась без нагляду, а її матір перебувала у стані алкогольного сп’яніння – у крові жінки було виявлено 2,6 проміле алкоголю. Ми спільно зі соціальною службою будемо скеровувати подання про вилучення дитини з сім’ї. Звісно, після її одужання», – розповів очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

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