На Городоцькій під колеса авто потрапив 41-річний львів’янин

У понеділок, 9 березня, у Львові на вул. Городоцькій виникла аварія, у якій постраждав 41-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 51-річний водій автомобіля Renault Clio, мешканець Львова, збив 41-річного львів’янина. Із різними травмами пішохода доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.