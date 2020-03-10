На Донбасі окупанти скинули гранату на автівку Червоного хреста

Протягом минулої доби, 9 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти обстріляли автомобіль Червоного хреста. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим окупант був у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Оріхового, Зайцевого, Водяного, Новолуганського, Луганського тп Травневого.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог гатив поруч із Авдіївкою, а біля Широкиного і Гнутового – із безпілотника скинув гранату ВОГ-17 на автомобіль Червоного хреста.

«Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. За допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного хреста», – йдеться у повідомленні.

Упродовж 9 березня бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, безпілотних літальних апаратів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав бойове ураження.

Із початку 10 березня на Донбасі російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли