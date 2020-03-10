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Львів’ян кличуть на безкоштовний перегляд фільму «Волоцюги»

Вероніка Рой

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Львів’ян 13 березня запрошують у Центр міської історії, що на вул. Богомольця, 6, на показ художнього фільму «Волоцюги», а також на лекцію про створення стрічки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У глядачів буде змога побачити на екрані легендарний гумористичний дует Тонька і Щепка, славетних львівських батярів і ведучих відомої радіопрограми «Весела львівська хвиля».

А про свої майже детективні розшуки матеріалів з історії створення фільму «Волоцюги» розкажуть дослідники життя і творчості режисера кінострічки Міхала Вашинського.

Фільм покажуть мовою оригіналу (польська). Показ відбудеться о 17.30 год. Вхід на подію – вільний.

Фото: ЛМР

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