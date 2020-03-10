Якої погоди чекати на Львівщині 11 березня?

У середу, 11 березня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну і вітряну погоду, можливий дощ. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +11°С. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень на території Львівщини можливий дощ.

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