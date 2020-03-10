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18 березня на Львівщині лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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На Львівщині 18 березня відпрацьовуватимуть навчальну тривогу. Відтак у цей день здійснюватимуть перевірку технічних засобів оповіщення населення області з увімкненням електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Електросирени вимкатимуть у період з 14:50 до 14:55 год.

Також у цей день буде транслюватись відповідне повідомлення через засоби обласного теле- та радіомовлення. А саме на телевізійних каналах Львів UA: Суспільне мовлення в цифровій мережі, Перший Західний, на 57 –му частотному каналі аналогового телебачення, проводова радіомережа та ефірне ФМ радіо «Львівське радіо» на частоті 103,3 МГц.

 

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