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У Львові відбудеться кінофестиваль з фільмами про інклюзивність. Програма

Вероніка Рой

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У Львові з 18 по 23 березня проходитиме кіноклубний фестиваль «Єврофест: кіно для кожного», який створений для підвищення толерантності та рівності в українському суспільстві, а також розширення можливостей дозвілля для людей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як повідомляється, на фестивалі будуть показані 7 європейських кінохітів – тріумфатори європейських фестивалів. Всі вони торкаються різних аспектів інклюзивності – віку, раси, гендеру тощо.

Зазначимо, що вхід на покази відбувається за попередньою реєстрацією.

Програма фестивалю:

18 березня. 19:00. «Сини Данії» (реж. Улаа Салім, 2019, 120 хв).

Данія, 2025 рік. Після страшного теракту в Копенгагені в країні різко зросла расова нетерпимість. Напередодні парламентських виборів рейтинг крайнього правого націоналіста Мартіна Нордаля стрімко злітає вгору.

Місце показу: Кіноклуб ТоКіно в Центрі Шептицького (Паркова авд.), вул. Стрийська, 29А.

Реєстрація на показ – тут.

19 березня. 18:30. «Лайко: Ром в космосі» (реж. Балаш Ленд’єла, 2018, 90 хв). 

Події фільму розгортаються на початку 1957 року, коли Радянський Союз вирішує надати Угорщині почесну нагоду надіслати першого космонавта на орбіту в космосі. Найбільш відповідним кандидатом виявляється льотчик-ром Лайош Сербан, відомий всім як Лайко. Все життя його тягне до зірок і космічних просторів.

Місце показу: URBAN бібліотека, вул. Устияновича, 4.

Реєстрація на показ – тут.

20 березня. 15:00. «Зжерті левами» (реж. Джейсон Вінгард, 2018, 95 хв).

Після смерті бабусі брати Піт і Омар опиняються перед непростим вибором: вони хочуть жити разом, але тітка Піта не бажає приймати Омара в свою сім’ю. Тоді брати вирушають на пошуки батька Омара, знаючи лише, що його звуть Малік, і він живе в Блекпулі.

Місце показу: Перша львівська медіатека, вул. Мулярська, 2А.

Реєстрація на показ – тут.

21 березня. 17:00. «Робота без авторства» (реж. Флоріан Генкель фон Доннерсмарк, 2018, 189 хв).

Історія німецького художника Ґерхарда Ріхтера, дитинство якого припало на нацистські роки, що вплинуло не тільки на його життя, але і на творчість.

Місце показу: Я Галерея, вул. Шота Руставелі, 8/2а (вхід з вулиці Костомарова).

Реєстрація на показ – тут.

22 березня. 16:00. «Зимові мухи» (реж. Олмо Омерзу, 2018, 90 хв).

Розповідь про двох непосидючих хлопців-підлітків, які вирушають у непросту подорож, що зрештою обертається на історію про дорослішання, сповнену імпульсивності, нестримності та невинності.

Місце показу: Я Галерея, вул. Шота Руставелі, 8/2а (вхід з вулиці Костомарова).

Реєстрація на показ – тут.

19:00. «Чемпіони» (реж. Хав’єр Фессер, 2018, 90 хв).

Фільм розповідає про тренера з баскетболу, засудженого до громадських робіт, який отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей з особливостями інтелектуального розвитку.

Показ стрічки буде проведений з використанням тифлокоментаря (додаткова аудіодоріжка, яка пояснює, що відбувається у сценах фільму, для людей з порушенням зору) та адаптованим субтитруванням (текстова доріжка, що супроводжує фільм написами у нижній частині екрану для людей з порушенням слуху).

Місце показу: Кіноклуб ТоКіно в Центрі Шептицького (Паркова авд.), вул. Стрийська, 29А.

Реєстрація на показ – тут.

23 березня. 19:00. «Портрет дівчини у вогні» (Селін Сьямма, 2019, 120 хв).

Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Днями вона уважно вивчає свою модель, а ночами пише її портрет. Поступово героїні зближуються все сильніше.

Місце показу: Sova Space, пл. Міцкевича, 8, Будинок книги (1 вхід), 4 поверх.

Реєстрація на показ – тут.

Довідка

«Єврофест: кіно для кожного» організовано в рамках проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа» та за підтримки програми Сulture Bridges, яка фінансується Європейським Союзом в межах впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу. Фільми демонструються мовою оригіналу із субтитрами.

Детальніше про події фестивалю можна дізнатися тут.

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