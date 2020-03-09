У Львові патрульні врятували постраждалого в ДТП

Вночі 9 березня на вулиці Городоцькій автомобіль Renault Clio збив 41-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що їхали на виклик і побичили, як на вулиці Городоцькій автомобіль Renault Clio збив пішохода. Поліцейські відразу надали постраждалому першу домедичну допомогу: перевірили пульс, дихання та наявність критичних кровотеч.

Після прибуття швидкої, 41-річного потерпілого передали лікарям, які госпіталізували його в лікарню.