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Під час пожежі у Червонограді загинув чоловік

Вероніка Рой

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У понеділок вночі, 9 березня, у місті Червонограді у квартирі сталася пожежа, у результаті якої загинув 46-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

 

До рятувальників інформація про подію надійшла о 01:45. Пожежа трапилася на четвертому поверсі 9-ти поверхового будинку на вул. Степана Бандери, 37.

До приїзду рятувальників сусіди самостійно ліквідували займання та винесли тіло 46-річного власника квартири.

«Рятувальники провели розвідку та переконались у ліквідації займання. Вогнем було пошкоджено підлогу площею 0,5 кв.м. Причини займання та смерті власника встановлюють правоохоронці», – повідомляють надзвичайники.

Як інформують у ДСНС, з початку 2020 року на Львівщині під час пожеж уже загинуло 25 людей, ще 10 травмувались.

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