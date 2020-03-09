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Найсильніший обвал з 1991 року: ціни на нафту впали на 30%

Вероніка Рой

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У понеділок, 9 березня, на ринку нафти стався найсильніший обвал цін з 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці. Про це пише LB.ua.

 

Ціна нафти американської марки WTI впала на 30%. Якщо в п’ятницю торги закрилися на позначці 41,28 долара за барель, то в понеділок вранці нафта торгувалася на рівні, нижчому за 29 доларів.

Вартість північноморського сорту Brent впала приблизно так само – з 45,27 долара до 32 доларів і нижче.

Як зазначає CNN, зниження цін пов’язане з розвалом нафтової угоди між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росією, яка офіційно втратить чинність наприкінці березня. У РФ відмовилися скорочувати виробництво нафти у відповідь на знижений через коронавірус попит, а потім Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію.

За словами аналітиків, королівство знизило ціни на квітневі постачання на 6-8 доларів, щоб повернути собі частку ринку і натиснути на Росію.

Згідно зі статистичними даними, найбільше одноденне процентне падіння цін на нафту в США цього століття сталося у вересні 2001 року, коли вони впали на 15%.

Рекордне падіння цін на нафту спровокувало обвал і на фондових біржах. Торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%. Ф’ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.

Гонконгівська біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська – на 4%, Шанхайська – на 2,5%.

В Австралії зниження індексу S&P/ASX 200 склало рекордні за 11 років 6,3%.

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