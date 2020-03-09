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Львівські спортсмени здобули дві медалі на етапі Гран-прі зі стрільби з лука

Вероніка Рой

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В іспанському Вальядоліді 7-8 березня відбувся етап Гран-прі Іспанії зі стрільби з лука. Львівським спортсменам вдалося здобути дві медалі на цих змаганнях. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК у Львівській області.

 

Зокрема, у змаганнях жінок не було рівних львів’янці Вероніці Марченко. На шляху до «золота» – на стадії чвертьфіналу – Вероніка перемогла свою партнерку по збірній України, львів’янку Соломію Трапезнікову.

У змаганнях чоловіків третім став львів’янин Сергій Макаревич, який у «бронзовому фіналі» переміг олімпійського чемпіона 2008 року з Харкова Віктора Рубана. А золоту медаль виграв Олексій Гунбін з Сум.

Фото: НОК

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