Лікарі розповіли, як побороти весняний авітаміноз

Медики перерахували продукти, які необхідно включити в свій раціон навесні для боротьби з нестачею вітамінів. Про це повідомляє портал про здоров’я Ukrhealth.

Всі знають, що авітамінозом називається дефіцит вітамінів. Найчастіше він настає навесні. Кожен відчуває авітаміноз по-різному: у когось починають розшаровуватися нігті і лущитися шкіра, у когось спостерігається загальне погане самопочуття.

Фахівці рекомендують переглянути своє звичне меню і включити в нього продукти, багаті вітаміном А, вітамінами групи В, а також вітаміни С, Е і D.