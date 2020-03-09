Лікарі розповіли, як побороти весняний авітаміноз

Медики перерахували продукти, які необхідно включити в свій раціон навесні для боротьби з нестачею вітамінів. Про це повідомляє портал про здоров’я Ukrhealth.
Всі знають, що авітамінозом називається дефіцит вітамінів. Найчастіше він настає навесні. Кожен відчуває авітаміноз по-різному: у когось починають розшаровуватися нігті і лущитися шкіра, у когось спостерігається загальне погане самопочуття.
Фахівці рекомендують переглянути своє звичне меню і включити в нього продукти, багаті вітаміном А, вітамінами групи В, а також вітаміни С, Е і D.
- Вітамін А, необхідний нам для зору і регенерації кісток міститься молочних продуктах, яйцях, а також в моркві і гарбузі.
- Вітаміни групи В можна виявити в курці, яловичині, нирках і печінці, а також в трісці. Вітаміни даної групи потрібні для нормалізації обміну речовин.
- Вітамін С знаходиться в цитрусових, квашеній капусті.
- Вітаміни Е, необхідний для нормальної роботи м’язів і судинної та ендокринної систем міститься в рослинній олії, яйцях, молоці.
- Вітамін D допомагає зміцнювати кістки і благотворно впливає на стан шкіри. Незважаючи на те, що цей вітамін ми можемо отримувати разом з сонцем, їм багата морська капуста, морська риба і пивні дріжджі.
Ольга Денисяка