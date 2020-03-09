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35 вулиць Львова залишились без води

Ольга Денисяка

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У понеділок, 9 березня, через аварії мешканці 35 вулиць Львова залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Так, через ремонт водопроводу на вулиці Творчій, 2, орієнтовно до 15:00 год. без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:

  • Грінченка – Всі будинки
  • Очаківська – Всі будинки
  • Творча – Всі будинки

А через витік на вулиці Потелицька, 4-10, приблизно до 16:00 год. не буде води за такими адресами:

  • Бодянського – Всі будинки
  • Повстанська – Всі будинки
  • Бринського – Всі будинки
  • Васильченка С – Всі будинки
  • Металістів – Всі будинки
  • Новознесенська – Всі будинки
  • Польова – Всі будинки
  • Помірки – Всі будинки
  • Потелицька – Всі будинки
  • Шатківського – Всі будинки
  • Юнацька – Всі будинки
  • Белзька – Всі будинки
  • Врізана – Всі будинки
  • Галечко – Всі будинки
  • Гамалії – Всі будинки
  • Гнатевича – Всі будинки
  • Зубрицького Д – Всі будинки
  • Ігорева – Всі будинки
  • Ковельська – Всі будинки
  • Метлинського  – Всі будинки
  • Миргородська – Всі будинки
  • Навої – Всі будинки
  • Олійна – Всі будинки
  • Петрусенко – Всі будинки
  • Радехівська – Всі будинки
  • Ратича – Всі будинки
  • Саковича  – Всі будинки
  • Сушкевича  – Всі будинки
  • Таращанська – Всі будинки
  • Трависта – Всі будинки
  • Турецька – Всі будинки
  • Черкаська – Всі будинки
  • Хмельницького – буд. 117, 119, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 140, 143,  144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155а, 158,  159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175,  177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 194, 221, 223

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