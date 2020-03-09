У понеділок, 9 березня, через аварії мешканці 35 вулиць Львова залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Так, через ремонт водопроводу на вулиці Творчій, 2, орієнтовно до 15:00 год. без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:
- Грінченка – Всі будинки
- Очаківська – Всі будинки
- Творча – Всі будинки
А через витік на вулиці Потелицька, 4-10, приблизно до 16:00 год. не буде води за такими адресами:
- Бодянського – Всі будинки
- Повстанська – Всі будинки
- Бринського – Всі будинки
- Васильченка С – Всі будинки
- Металістів – Всі будинки
- Новознесенська – Всі будинки
- Польова – Всі будинки
- Помірки – Всі будинки
- Потелицька – Всі будинки
- Шатківського – Всі будинки
- Юнацька – Всі будинки
- Белзька – Всі будинки
- Врізана – Всі будинки
- Галечко – Всі будинки
- Гамалії – Всі будинки
- Гнатевича – Всі будинки
- Зубрицького Д – Всі будинки
- Ігорева – Всі будинки
- Ковельська – Всі будинки
- Метлинського – Всі будинки
- Миргородська – Всі будинки
- Навої – Всі будинки
- Олійна – Всі будинки
- Петрусенко – Всі будинки
- Радехівська – Всі будинки
- Ратича – Всі будинки
- Саковича – Всі будинки
- Сушкевича – Всі будинки
- Таращанська – Всі будинки
- Трависта – Всі будинки
- Турецька – Всі будинки
- Черкаська – Всі будинки
- Хмельницького – буд. 117, 119, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 194, 221, 223
Ольга Денисяка