У понеділок, 9 березня, через аварії мешканці 35 вулиць Львова залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Так, через ремонт водопроводу на вулиці Творчій, 2, орієнтовно до 15:00 год. без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:

Грінченка – Всі будинки

Очаківська – Всі будинки

Творча – Всі будинки

А через витік на вулиці Потелицька, 4-10, приблизно до 16:00 год. не буде води за такими адресами: