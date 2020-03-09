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16 рятувальників гасили пожежу у Дублянах

Ольга Денисяка

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У неділю, 8 березня, у місті Дубляни, що в Жовківському районі, спалахнув житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Рятувальники розповідають, що о 13:25 год. отримали повідомлення про пожежу в двоповерховому будинку по вулиці Довбуша, 9.

«Складність пожежі полягала а тому, що осередок вогню, був за складними конструкціями даху, тож рятувальникам довелось проламувати металевий дах будівлі та перекриття для повноцінного гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

Вогнеборці ліквідували займання в житловому будинку

Вогнеборці ліквідували займання в житловому будинку8 березня о 13:25 год на диспетчерський пункт «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому двохповерховому будинку за адресою м. Дубляни вул. Довбуша 9 Жовківського району.На місце пожежі було відправлено пожежні відділення Частини спеціальної пожежної техніки, 3-ої пожежної частини м. Львів та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України у Львівській області.Рятувальники здійснили розвідку пожежі, аби переконатись у відсутності потерпілих та паралельно провели роботи по встановленню пожежної автоцистерни на вододжерело для безперебійної подачі води. Складність пожежі полягала а тому, що осередок вогню, був за складними конструкціями даху, тож рятувальникам довелось проламувати металевий дах будівлі та перекриття для повноцінного гасіння пожежі.Пожежу вдалось локалізувати о 14:09 та повністю ліквідувати о 14:30 год. Вогонь знищив дах на площі 70 м кв та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 70 м кв. До ліквідації займання було залучено 16 людей особового складу, та 4 курсанта ЛДУ БЖД, 5 одиниці спецтехніки.На місці пожежі ніхто не постраждав, причини пожежі встановлюють правоохоронці.#рятувальникиЛьвівщини #firefighters

Gepostet von Головне управління ДСНС України у Львівській області am Montag, 9. März 2020

Вогонь знищив дах та пошкодив речі домашнього вжитку. Аби загасити пожежу залучили 16 рятувальників, четверо курсантів та п’ять одиниць спецтехніки.

На місці пожежі ніхто не постраждав, причини займання встановлюють правоохоронці.

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