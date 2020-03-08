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Вночі у Львові зарізали матір та доньку

Ольга Денисяка

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У Львові затримали 47-річного чоловіка, який вбив двох жінок – матір та доньку віком 57 та 36 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

7 березня в одній з квартир по вулиці Антоновича виявили тіла двох жінок. Ними виявились мешканки квартири віком 57 та 36 років, матір і донька. На їх тілах експерти виявили чисельні колото-різані рани.

«Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний  47-річний львів’янин. Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», – йдеться в повідомленні.

Слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі. Наразі тримає досудове розслідування.

Львівський портал повідомляв, що нещодавно у Львові 23-річний хлопець вбив матір та тітку.

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