У Львові четверо дітей отруїлись чадним газом

У суботу, 7 березня, у будинку на вулиці Шараневича двоє дорослих та четверо дітей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент трапився близько 11:40 год. на третьому поверсі будинку на вулиці Шараневича, 8.

Чадним газом отруїлись двоє дорослих та четверо дітей віком від чотирьох до шести років. Дітей, у стані середньої важкості, госпіталізували до лікарні, дорослі від госпіталізації відмовилися.

Обставини події встановлюються.