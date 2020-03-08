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У Львові четверо дітей отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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У суботу, 7 березня, у будинку на вулиці Шараневича двоє дорослих та четверо дітей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Інцидент трапився близько 11:40 год. на третьому поверсі будинку на вулиці Шараневича, 8.

Чадним газом отруїлись двоє дорослих та четверо дітей віком від чотирьох до шести років. Дітей, у стані середньої важкості, госпіталізували до лікарні, дорослі від госпіталізації відмовилися.

Обставини події встановлюються.

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