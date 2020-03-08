На «Арені Львів» шлюб за добу уклали понад 700 пар

За п’ять років «шлюб за добу» на «Арені Львів» зареєстрували 744 пари, з них 453 – у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Із початку 2020 року на «Арені Львів» сказали «так» уже 48 пар, із них 17 – учасники АТО. Загалом, від початку запуску пілотного проекту «шлюб за добу» на «Арені Львів» було зареєстровано 744 шлюби, з них 453 – у 2019 році. Так, за минулий рік підприємство здобуло друге місце серед таких організаторів у західному регіоні.

Зазначимо, пара, яка має намір одружитися, може сконтактувати за телефоном (067) 370 33 38 та обрати зручні для себе дату і час реєстрації шлюбу.