На Львівщині 40-річний чоловік загинув під колесами авто

У п’ятницю, 6 березня, у селі Розвадів, що на Миколаївщині, водій автомобіля Nissan vanette збив пішохода. Внаслідок ДТП 40-річний чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП трапилась близько сьомої години вечора на трасі Київ-Чоп. 57-річний мешканець Черкаської області їхав зі Стрия в напрямку Львова.

Поблизу пішохідного переходу у селі Розвадів він збив 40-річного мешканця Миколаївського району. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.