Виконком дозволив будувати офісний центр на Трускавецькій. Візуалізація

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив ПП «ІД Інвест Груп» містобудівні умови та обмеження на будівництво офісного центру з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вулиці Трускавецькій, 48. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 6 березня, під час засідання виконкому, передає кореспондент Львівського порталу.

Висота будівлі не перевищуватиме 35,5 м. Загалом площа земельної ділянки, де зводитимуть офісний центр, становить 0,3350 га. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Ід інвест груп» існує з 2015 року і займається будівництвом. Засновником підприємства є уродженець Івано-Франківщини Ігор Дропа. Йому також належить ряд інших компаній, зокрема будівельних.

До прикладу, ПП «Вір-Західбуд», власником якого теж є Ігор Дропа, спорудило у Львові низку об’єктів: ЖК Globus Elite на вул. Некрасова, «Леополь Таун» на вул. Стрийській, бізнес-центр «Оптима плаза» на вул. Науковій, Sportlife на Сихові та ін.

Ілюстрації: ЛМР