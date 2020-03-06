Все, що потрібно знати про глаукому

У світі 6 березня відзначають День боротьби з глаукомою. Відтак у департамент охорони здоров’я Львівської ОДА розповідають, що це захворювання, його симптоми та хто у зоні ризику.

За даними ВООЗ, 80 мільйонів осіб у світі хворі на глаукому. В найближчі 10 років їх кількість збільшиться ще на 10 мільйонів. У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. Також припускають, що до 2040 число хворих на це захворювання зросте до 111,8 мільйонів людей.

Зазначимо, глаукома – це група захворювань, яка має хронічно-прогресуючий перебіг, призводить до атрофії зорового нерва, поступового обмеження поля зору та в подальшому –незворотньої втрати зору. Тому, чим раніше буде призначено правильне лікування, тим швидше воно допоможе призупинити прогресування глаукоми, збереже пацієнту працездатність, покращить якість життя. Таке стане можливим тільки при виконанні всіх рекомендацій лікаря і відсутності перерви в лікуванні.

«Глаукому називають «безшумним крадієм зору», оскільки її найбільш поширений тип – первинна відкрито кутова глаукома – має безсимптомний перебіг, доки не досягає пізньої стадії, коли втрата зору стає явною. Всі люди з факторами ризику розвиненої глаукоми повинні регулярно проходити комплексне обстеження у офтальмолог», – зазначає експерт Департаменту охорони здоров’я Олександра Павлів.

Ознаки, які повинні насторожити людину є:

поява райдужних тіл при погляді на джерело світла;

біль в оці та відповідній частині голови;

почервоніння раніше спокійного ока зі збільшенням його щільності;

раптове погіршення гостроти зору.

Точна причина розвитку глаукоми невідома. Однак існують фактори ризику:

підвищений внутрішньоочний тиск. Його лише офтальмолог може визначити його в ході комплексного обстеження ока;

спадковість та сімейний анамнез;

вік (старше 40років);

наявність супутньої судинної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені);

тютюнопаління;

хронічний стрес;

особливості будови ока;

короткозорість;

прийом стероїдних препаратів;

За словами Олександри Павлів, з метою збереження зору і якості життя, кожна людина повинна проходити комплексний огляд у офтальмолога після 40 років, при відсутності факторів ризику. Якщо такі фактори наявні, то обстеження повинно проводитися після 35 років.

Спадковість є фактором ризику розвитку виникнення глаукоми. Якщо ваші близькі родичі страждають на глаукому, ризик її розвитку у вас набагато вищий, ніж у загальної популяції.