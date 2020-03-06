Відзначили кращих спортсменів Львівщини 2019 року

У четвер, 5 березня, у дзеркальній залі Львівського театру опери та балету нагородили найкращих спортсменів Львівщини 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Представники НОК відзначили найкращих спортсменів Львівщини за підсумками за 2019 року, а також кращого спортсмена грудня 2019 року.

Свої відзнаки та подарунки отримали:

Галина Мельник (карате, кращий спортсмен грудня, тренер – Орест Скобельський);

Павло Коростильов (кульова стрільба, кращий спортсмен 2019 року, тренер – Сергій Коростильов);

Олена Старікова (велосипедний спорт, краща спортсменка 2019 року, тренер – Євген Болібрух).

Окрім того пам’ятні відзнаки отримали юні олімпійці Львівщини.

Фото: НОК Львівщини