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У Жовкві взяли під варту наркоторговця

Ольга Денисяка

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До десяти років за років за ґратами загрожує 31-річному жителю Жовкви, якого підозрюють у зберіганні та продажу наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про ймовірного наркоділка, якого затримали в понеділок, 2 березня. Під час обшуку поліцейські вилучили в 31-річного чоловіка гроші, отримані від можливої злочинної діяльності, та інші речові докази.

Його звинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. За це чоловіку загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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