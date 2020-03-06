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Оштрафований львів’янин кинувся під авто патрульних та вдав, що його збили

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У Львові 5 березня патрульні оштрафували 36-річного водія-порушника. Після виписаного штрафу чоловік кинувся на авто копів та вдав, що його збили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні зупинили 36-річного водія автомобіля Renault Kengo за порушення Правил дорожнього руху. Згодом виявилося, що у нього був відсутній поліс обов’язкового страхування.

«Від початку громадянин поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою. Після того, як конфлікт вичерпали — на порушника винесли об’єднану за два порушення постанову. Коли патрульний автомобіль від’їжджав з місця зупинки, згаданий громадянин раптово вистрибнув на автомобіль копів і вдав, що вони його збили. Чоловік впав на землю і різко встав. Він не очікував, що в службовому авто працює відеореєстратор», — розповідають у патрульній поліції.

Після інциденту копи викликали швидку, на місці лікарі констатували, що громадянин не зазнав тілесних ушкоджень і він від госпіталізації відмовився.

Чоловік пошкодив капот службового автомобіля. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Тепер львів’янину загрожує кримінальна відповідальність.

Відео: патрульна поліція

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